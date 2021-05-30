IN WIN анонсировала корпусные вентиляторы Luna AL120

Вентилятор IN WIN Luna AL120 имеет конструкцию, оптимизированную для высокого статического давления. То есть его можно использовать для установки на радиаторы СЖО. Скорость вращения в диапазоне от 400 до 1800 об/мин, регулируется с помощью 4-контактного ШИМ-контроллера. Антивибрационные прокладки снижают вибрацию и шум.
IN WIN Luna AL120 демонстрирует яркую подсветку благодаря ARGB светодиодам. Luna AL120 представлен как в одиночном варианте, так и комплектом из трех штук. В комплект из трех входит контроллер ARGB One-Click.
Стоимость вентилятора IN WIN Luna AL120 не раскрыты.