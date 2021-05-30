IN WIN анонсировала корпусные вентиляторы Luna AL120

IN WIN анонсировала корпусный вентилятор Luna AL120 размером 120 мм.

Вентилятор IN WIN Luna AL120 имеет конструкцию, оптимизированную для высокого статического давления. То есть его можно использовать для установки на радиаторы СЖО. Скорость вращения в диапазоне от 400 до 1800 об/мин, регулируется с помощью 4-контактного ШИМ-контроллера. Антивибрационные прокладки снижают вибрацию и шум.

IN WIN Luna AL120 демонстрирует яркую подсветку благодаря ARGB светодиодам. Luna AL120 представлен как в одиночном варианте, так и комплектом из трех штук. В комплект из трех входит контроллер ARGB One-Click.

Стоимость вентилятора IN WIN Luna AL120 не раскрыты.