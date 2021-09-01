IN WIN анонсировала вентиляторы Sirius Extreme и Sirius Extreme Pure ARGB

IN WIN анонсировала новые вентиляторы Sirius Extreme и Sirius Extreme Pure ARGB в черном и белом дизайне.

120 мм вентиляторы обеспечивают улучшенный воздушный поток. Они подойдут как для установки на корпус, воздушный кулер, так и на радиаторы сжо. Скорость вращения вентиляторов составляет от 400 до 1500 Об/мин. Антивибрационные резиновые вставки снижают уровень шума при работе. Конструкция вентиляторов очень прочная. ARGB-подсветка придаст стиль игровой системе, подсветку можно настроить благодаря 14 режимам освещения.

Вентиляторы IN WIN Sirius Extreme (ASE120) и Extreme Pure (ASE120P) доступны в одиночном варианте, а также в комплекте из трех штук. Комплект из трех вентиляторов дополнительно комплектуется модульным контроллером. Доступность и стоимость вентиляторов не раскрыты.