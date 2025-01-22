INNOCN представила идеальный монитор для геймеров

Сегодня компания INNOCN представила в сегменте изогнутых мониторов передовой OLED-дисплей под названием 5K2K OLED, который представляет собой 49-дюймовый изогнутый игрового монитор. Примечательно, что модель INNOCN 49Q1R выделяется на фоне конкурентов разрешением 5120x1440 пикселей, что значительно превосходит стандартное QHD-модели. В компании даже отмечают, что ультраширокое разрешение обеспечивает обширное рабочее пространство и высокую плотность пикселей, хотя точных параметров по этому вопросу пока что никто не предоставил. Кроме того, частота обновления в 144 Гц и время отклика 0,03 мс позволяют комфортно состязаться в соревновательных играх, получая при этом максимальное удовольствие от процесса. Есть и поддержка технологий NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync, которая избавляет от разрывов изображения.

Впрочем, INNOCN 49Q1R подходит не только для игр, но и для профессиональной работы. Благодаря соотношению сторон 32:9 монитор предоставляет огромную площадь, позволяя открывать несколько окон одновременно. Это делает его интересным выбором для многозадачности, видеомонтажа, анализа данных или любой другой работы, требующей визуальной точности. Правда, стоимость пока что не раскрывают, так как новинка, безусловно, будет дорогим удовольствием. Всё же OLED-панель, которая растянута на 49 дюймов с таким высоким разрешением, просто не может быть доступной. Но для геймеров, которые хотят всё самое лучшее, это неплохой выбор.
Представлен 4K-монитор Philips 32E1N5800L …
Компания Philips пополнила ассортимент мониторов моделью 32E1N5800L, которая получила 31,5-дюймовую VA-ма…
Монитор Xiaomi Gaming Monitor G24i появился в продаже …
Компания Xiaomi выпустила в европейскую продажу игровой монитор Gaming Monitor G24i, который был представ…
Представлен 180-Гц изогнутый монитор AOC CU34G10XP…
Компания AOC пополнила ассортимент игровых мониторов моделью CU34G10XP, которая получила 34-дюймовую изог…
Представлен 480-Гц монитор AOC AG276QKD…
Компания AOC представила геймерский монитор AOC AG276QKD, который получил 26,5-дюймовую OLED-матрицу с ра…
Представлен проектор Xiaomi Smart Projector L1 Pro…
Компания Xiaomi представила на международном рынке домашний проектор Smart Projector L1 Pro, который може…
LG и Samsung представили телевизоры с ИИ-функциями…
Компании LG и Samsung на выставке CES 2025 анонсировали свои умные телевизоры, и некоторые модели из пред…
Представлен 300-Гц игровой монитор MSI MAG 255PXF…
Компания MSI представила игровой монитор MAG 255PXF, которая основан на 24,5-дюймовой Rapid IPS-матрице с…
Представлен компактный проектор Xiaomi Smart Projector L1 …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент домашних проекторов моделью Smart Projector L1, которая проецирует …
Игровой IPS-монитор 180 Гц. Обзор и тесты Digma Overdrive 24P511FИгровой IPS-монитор 180 Гц. Обзор и тесты Digma Overdrive 24P511F
Игровой QHD-монитор 180 Гц. Обзор и тесты GIGABYTE M27QAИгровой QHD-монитор 180 Гц. Обзор и тесты GIGABYTE M27QA
Игровой тактический монитор. Обзор и тесты AORUS FO32U2PИгровой тактический монитор. Обзор и тесты AORUS FO32U2P
Игровой IPS-монитор с адаптивными 100 Гц. Обзор Digma Progress 27P501QИгровой IPS-монитор с адаптивными 100 Гц. Обзор Digma Progress 27P501Q
Игровой монитор с частотой обновления до 170 Гц. Обзор Hisense 27G7HИгровой монитор с частотой обновления до 170 Гц. Обзор Hisense 27G7H
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor