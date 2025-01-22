INNOCN представила идеальный монитор для геймеров

Сегодня компания INNOCN представила в сегменте изогнутых мониторов передовой OLED-дисплей под названием 5K2K OLED, который представляет собой 49-дюймовый изогнутый игрового монитор. Примечательно, что модель INNOCN 49Q1R выделяется на фоне конкурентов разрешением 5120x1440 пикселей, что значительно превосходит стандартное QHD-модели. В компании даже отмечают, что ультраширокое разрешение обеспечивает обширное рабочее пространство и высокую плотность пикселей, хотя точных параметров по этому вопросу пока что никто не предоставил. Кроме того, частота обновления в 144 Гц и время отклика 0,03 мс позволяют комфортно состязаться в соревновательных играх, получая при этом максимальное удовольствие от процесса. Есть и поддержка технологий NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync, которая избавляет от разрывов изображения.

Впрочем, INNOCN 49Q1R подходит не только для игр, но и для профессиональной работы. Благодаря соотношению сторон 32:9 монитор предоставляет огромную площадь, позволяя открывать несколько окон одновременно. Это делает его интересным выбором для многозадачности, видеомонтажа, анализа данных или любой другой работы, требующей визуальной точности. Правда, стоимость пока что не раскрывают, так как новинка, безусловно, будет дорогим удовольствием. Всё же OLED-панель, которая растянута на 49 дюймов с таким высоким разрешением, просто не может быть доступной. Но для геймеров, которые хотят всё самое лучшее, это неплохой выбор.