INOI 1 Lite с Android 8 Go стал доступен за 1990 рублей

Компания INOI представила самый доступный смартфон в России на операционной системе Android 8 Go — INOI 1 Lite за 1990 рублей. Смартфон с 4-дюймовым экраном в корпусе из приятного на ощупь soft-touch поликарбоната. Оперативная память – 0,512 Гб, встроенная – 4 Гб с возможностью расширения на 32 Гб. Это небольшой объем памяти, но его достаточно для использования базовых приложений: мессенджеры, почта, браузер в доступном смартфоне. Смартфон будет представлен в магазинах Связной и Евросеть, фирменном онлайн-магазине inoi.com и тысячах других магазинов по всей России.