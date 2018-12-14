INOI представила три новых телефона

INOI 244 Quattro

Компания INOI представила три новые модели кнопочных телефонов: INOI 244 Quattro, INOI 287 и INOI 245R.

INOI 287

Мобильный телефон с 4 разъема для SIM-карт. Телефон оснащен процессором MTK 6261 и аккумулятором 800 мАч. Диагональ экрана — 2,4 дюйма. INOI 244 Quattro поддерживает установку карты памяти до 32 Гб, есть функции Bluetooth и FM-радио. Вес устройства всего 53 грамма, ширина 11,9 мм. Модель в приятном на ощупь матовом корпусе выпускается в четырех расцветках: красной, синей, белой и черной. Стоимость составляет 1290 рублей.

INOI 245R

Мобильный телефон в стильном и прочном алюминиевом корпусе с ёмким аккумулятором 2000 мАч выдерживает до 5 дней работы без подзарядки в стандартном режиме. Модель с большим для кнопочных телефонов экраном — 2,8 дюйма, а также крупными удобными кнопками. Телефон поддерживает одновременное использование двух SIM-карт. INOI 287 доступен в черном и золотом цвете. Стоимость составляет 1490 рублей.

Мобильный телефон-раскладушка с металлическими кнопками в приятном на ощупь корпусе из софт-тач поликарбоната. Особенность модели — 2,4-дюймовый экран с IPS-матрицей, который передает четкое и яркое изображение для удобства пользователя. INOI 245R работает на процессоре MTK6261D, оснащен двумя разъемами для SIM-карт и аккумулятором 800 мАч. Устройство позволяет добавить карту памяти MicroSD до 16 Гб. Телефон представлен в черной и красной расцветках. Стоимость составляет 1990 рублей.