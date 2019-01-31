IO Data GigaCrysta выпустила новый монитор

Официально представлен новый монитор компании IO Data GigaCrysta, который может похвастаться временем отклика в 0,6 миллисекунды. Это довольно неплохой результат, хотя для TN матрицы это не прорыв. Некоторое время назад уже появлялась модель с временем отклика 0,5 мс, но она не пользовалась спросом. Разница между стандартом в 1 мс, который встречается крайне часто, и 0,6 мс у данной новинки очень незначительная, ее практически невозможно заметить. Если делать запись на камеру в замедленной съемке, то может быть, но обычный геймер эту скорость реакции не заметит. Стоит ли переплачивать за ту функцию, которую вы просто не сможете никогда использовать? Думаю, на этот риторический вопрос каждый сам для себя ответит, верно?