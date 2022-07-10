IQOO 10 Pro с 200-Вт зарядкой готов к выходу

Компания Vivo объявила о том, что флагманский смартфон IQOO 10 Pro будет официально представлен уже 19 июля. Китайский производитель также подтвердил наличие проводной зарядки мощностью 200 Вт. Такой быстрой зарядки пока нет ни у кого на рынке смартфонов. По слухам, на полный заряд его батареи ёмкостью 4700 уйдет всего 12 минут.

По предварительным данным, аппарат получит дисплей с разрешением 3K и две версии с разными однокристальными системами: MediaTek Dimensity 9000+ и Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Одна из них получит 200-Вт зарядку, а вторая «довольствуется» поддержкой зарядки мощностью 120 Вт.