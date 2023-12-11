IQOO Neo 9 представят 27 декабря

В сети появился баннер, раскрывающий дату выхода смартфонов серии IQOO Neo 9. Итак, презентация состоится 27 декабря. По предварительным данным, старшая модель iQOO Neo9 Pro получит флагманский 4-нм процессор MediaTek Dimensity 9300, OLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц, сдвоенную основную камеру с модулями 50 Мп (датчик Sony IMX920) и 50 Мп, фронтальную камеру на 16 Мп, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт, чип Q1, а также ОС Android 14 с фирменной оболочкой OriginOS или Funtouch OS в зависимости от страны.