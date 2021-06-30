ITX-корпус Jonsplus BO 100 доступен в Европе

Суббренд Jonsbo, Jonsplus привезла в Европу компактный корпус Jonsplus BO 100 в полностью черном варианте. Напомним, что у компании также есть серебристая версия.

BO 100 представляет собой mini-ITX корпус с ручкой из искусственной кожи для переноски. Модель выполнена полностью в черном дизайне. Размеры 239 x 282 x 233 мм (Ш x В x Г). Весит корпус 4,5 кг. Конструкция изготовлена из алюминия, передняя панель выполнена из закаленного стекла.

Jonsplus BO 100 позволяет установить кулер для процессора высотой до 158,5 мм и двухслотовые видеокарты длиной до 207 мм. Кроме того, на задней панели можно установить 120 мм вентилятор или систему охлаждения AIO 120 мм. Новинка поддерживает блок питания SFX или SFX-L. Выдвижная конструкция обеспечивает простую установку комплектующих.

Jonsplus BO 100 продается в Европе по цене 235 долларов.
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