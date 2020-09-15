Идеальный чехол для Honor 9C (AKA-L29)

Многие пользователи считают, что только флагманы быстро собирают царапины во время их активного использования, но на самом деле это совсем не так. Достаточно часто пользователи, которые покупают доступные версии смартфонов, пренебрегают обычной защитой, вследствие чего теряют привлекательность внешнего вида своего гаджета. Например, если не купить чехол для Honor 9C (AKA-L29) , то пользователь достаточно быстро обнаружит, что тыльная сторона продукта, которая так стильно и привлекательно выглядит, на самом деле плохо справляется с повреждениями и физическим воздействием. Более того, пользователь банально не сможет ничего с этим сделать, так как панель выполнена из глянцевого материала и требует очень аккуратного использования.Начнем с того, что тыльная панель устройства достаточно хрупкая и выполнена из глянцевого материала, так что царапины на ней появляются очень шустро, особенно если учитывать, что пользователи частенько не очень аккуратно кладут свои гаджеты на стол, после чего те царапаются и получают различные иные виды повреждений. Это можно исправить, если банально приобрести защитный чехол и использовать его в течение суток, так как пользователь в этом случае точно не получит повреждений на тыльной стороне гаджета — все они будут оставаться на тыльной стороне чехла. Правда, нужно понимать, что чехол не может защитить устройство ото всех повреждений — от падений с большой высоты не защитит ничего.

Например, если вы уроните смартфон с приличной высоты, с высоты человеческого роста или около того, то устройство будет разбито в любом случае, даже если вы используете чехол из металла прочного. Здесь уже вопрос в прочности каркаса устройства, который не способен выдержать таких нагрузок. Так что да, ронять смартфоны с большой высоты мы крайне не советуем, особенно если учитывать, что устройства после таких падений требуют не только ремонта тыльной стороны, но и замены дисплея, защитного стекла, а иногда и аппаратной составляющей. Но во всех остальных случаях чехол и правда способен защитить продукт от повреждений, что крайне важно и полезно.Так что не отказывайте себе в удовольствии приобретать чехол, который не только защитит устройство от различных повреждений, но и позволит с полным комфортом своим приобретением пользоваться. Это тоже достаточно важный бонус на самом деле, особенно если вы активный человек.