Идеальный чехол для Honor 9C (AKA-L29)

Начнем с того, что тыльная панель устройства достаточно хрупкая и выполнена из глянцевого материала, так что царапины на ней появляются очень шустро, особенно если учитывать, что пользователи частенько не очень аккуратно кладут свои гаджеты на стол, после чего те царапаются и получают различные иные виды повреждений. Это можно исправить, если банально приобрести защитный чехол и использовать его в течение суток, так как пользователь в этом случае точно не получит повреждений на тыльной стороне гаджета — все они будут оставаться на тыльной стороне чехла. Правда, нужно понимать, что чехол не может защитить устройство ото всех повреждений — от падений с большой высоты не защитит ничего.
Например, если вы уроните смартфон с приличной высоты, с высоты человеческого роста или около того, то устройство будет разбито в любом случае, даже если вы используете чехол из металла прочного. Здесь уже вопрос в прочности каркаса устройства, который не способен выдержать таких нагрузок. Так что да, ронять смартфоны с большой высоты мы крайне не советуем, особенно если учитывать, что устройства после таких падений требуют не только ремонта тыльной стороны, но и замены дисплея, защитного стекла, а иногда и аппаратной составляющей. Но во всех остальных случаях чехол и правда способен защитить продукт от повреждений, что крайне важно и полезно.
Так что не отказывайте себе в удовольствии приобретать чехол, который не только защитит устройство от различных повреждений, но и позволит с полным комфортом своим приобретением пользоваться. Это тоже достаточно важный бонус на самом деле, особенно если вы активный человек.