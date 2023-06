Игры из Xbox Game Pass теперь доступны в NVIDIA GeForce Now

Microsoft планирует предложить игры из каталога Game Pass на стриминговой платформе NVIDIA GeForce Now — Сара Бонд, руководитель отдела создания игр для Xbox, объявила об этом на закрытом медиа-брифинге Xbox в Лос-Анджелесе в воскресенье. «Вы сможете играть в игры из каталога Game Pass на всех устройствах, поддерживаемых NVIDIA GeForce Now, в самое ближайшее время», — сообщили в компании. Пользователи сервиса GeForce Now смогут стримить выбранные игры из библиотеки, поэтому, вероятно, весь каталог игр не будет доступен как минимум на момент релиза этой функции. В любом случае, это большое событие для облачного гейминга, поскольку подписчики Game Pass смогут использовать стриминговый сервис NVIDIA с производительностью, соответствующей уровню RTX 4080.

Это также означает, что поддержка магазина Microsoft Store для GeForce Now распространяется не только на ваши покупки, но и на подписку Game Pass. NVIDIA ранее заявила, что поддержка магазина Microsoft Store на GeForce Now будет доступна в ближайшие месяцы, так что, вероятно, уже до конца лета текущего года функция будет официально реализована. Всё это является частью нового партнёрства между Microsoft и NVIDIA, которое позволяет гигантам рынка объединить свои усилия в области покорения облачного гейминга. Напомним, что в этом году Microsoft заключила 10-летнее соглашение с NVIDIA о лицензировании игр для GeForce Now. Интересно, как это скажется на продажах платной подписки в итоге.