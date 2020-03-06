Игровая гарнитура ASTRO A40 TR представлена на PAX East 2020

2020-03-06, Автор - Ramil; Продукт - ASTRO A40 TR; [51]
ASTRO A40 TR игровая гарнитура которая предлагает изменить цвет гарнитуры по своему усмотрению. Это позволит геймерам создать свою уникальную гарнитуру. Доступно шесть цветов: черный, красный, белый, синий, желтый и розовый.

ASTRO A40 TR имеет оплетенный кабель длиной два метра. Микрофон гарнитуры съемный. Амбушюры выполнены из ткани, а оголовье мягкое. 40 мм динамики обеспечивают качественное звучание. Гарнитура совместима с PlayStation, Xbox One и Пк.

Стоимость игровой гарнитуры ASTRO A40 TR составляет 200 долларов.

Комментарии и отзывы ASTRO A40 TR
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