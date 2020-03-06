Игровая гарнитура ASTRO A40 TR представлена на PAX East 2020

ASTRO A40 TR игровая гарнитура которая предлагает изменить цвет гарнитуры по своему усмотрению. Это позволит геймерам создать свою уникальную гарнитуру. Доступно шесть цветов: черный, красный, белый, синий, желтый и розовый.

ASTRO A40 TR имеет оплетенный кабель длиной два метра. Микрофон гарнитуры съемный. Амбушюры выполнены из ткани, а оголовье мягкое. 40 мм динамики обеспечивают качественное звучание. Гарнитура совместима с PlayStation, Xbox One и Пк.

Стоимость игровой гарнитуры ASTRO A40 TR составляет 200 долларов.