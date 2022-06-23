Игровая гарнитура ASUS ROG Delta S Wireless предлагает до 25 часов автономной работы

Компания ASUS представила беспроводную гарнитуру ROG Delta S Wireless, которая обеспечивает безупречно чистое и детализированное звучание и дает геймерам существенное преимущество над соперниками. Благодаря двухрежимному беспроводному соединению 2,4 ГГц и Bluetooth Delta S Wireless обеспечивает невероятные впечатления от прослушивания на множестве устройств.

В ней используется флагманский ЦАП ESS 9281 с технологией QUAD DAC и микрофон с интеллектуальным шумоподавлением. Гарнитура ROG Delta S весит всего 300 граммов и комплектуется амбушюрами ROG Hybrid эргономичной D-образной формы, комфортными во время длительных геймерских сессий. Благодаря разъему USB-C ее можно использовать с различными устройствами: настольными ПК, игровыми консолями Nintendo Switch и Sony PlayStation 5, смартфонами и другими устройствами. ASUS ROG Delta S Wireless оснащены эксклюзивными 50-мм динамиками ASUS Essence. По словам производителя, новинка гарантирует до 25 часов автономной работы.

Стоимость и доступность ASUS ROG Delta S Wireless не раскрыта.

Компания TAGG выпускает беспроводные наушники Rogue 100GT…
Беспроводные наушники TAGG Rogue 100GT TWS поступили в продажу на индийском рынке. Производитель сообщает…
Ugreen выпустила новые наушники HiTune T3…
Сегодня Ugreen объявила о глобальном выпуске беспроводных наушников HiTune T3 ANC. Перед международным за…
Tronsmart выпускает беспроводные наушники Onyx Ace Pro…
Tronsmart Onyx Ace Pro - беспроводные наушники с усовершенствованным чипом Qualcomm QCC3040 с адаптивным …
Профессиональные полноразмерные наушники RØDE NTH-100…
Компания RØDE объявила о своем долгожданном дебюте на рынке наушников с профессиональными накладными науш…
Представлены беспроводные наушники pTron Tangent Urban с шей…
Индийский производитель электронной техники pTron выпустил новые беспроводные наушники Tangent Urban. Нау…
Sony выпустила беспроводные наушники с шумоподавлением WH-10…
Sony выпустила наушники WH-1000XM5, преемника популярных беспроводных наушников с шумоподавлением WH-1000…
Just Corseca представила TWS наушники SONIQUE…
Just Corseca представила новейшие наушники TWS в Индии. SONIQUE поставляется металлическим чехлом для зар…
Edifier представила высококлассные беспроводные наушники STA…
Компания Edifier выпустила первые Hi-Fi-наушники премиум класса STAX Spirit S3. Для незнакомых можно сказ…
Обзор HARPER HB-527. Беспроводные наушники с ENCОбзор HARPER HB-527. Беспроводные наушники с ENC
Обзор Tronsmart Onyx Prime. Двухдрайверные наушники с aptX AdaptiveОбзор Tronsmart Onyx Prime. Двухдрайверные наушники с aptX Adaptive
Обзор A4TECH Bloody G535. Игровые наушники с эргономичной конструкциейОбзор A4TECH Bloody G535. Игровые наушники с эргономичной конструкцией
Обзор JBL Live Pro+ TWS. Беспроводные наушники с активным шумоподавлением и мощным басомОбзор JBL Live Pro+ TWS. Беспроводные наушники с активным шумоподавлением и мощным басом
Обзор EDIFIER W800BT Plus. Беспроводные наушники для девушкиОбзор EDIFIER W800BT Plus. Беспроводные наушники для девушки
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor