Игровая гарнитура ASUS ROG Delta S Wireless предлагает до 25 часов автономной работы

Компания ASUS представила беспроводную гарнитуру ROG Delta S Wireless, которая обеспечивает безупречно чистое и детализированное звучание и дает геймерам существенное преимущество над соперниками. Благодаря двухрежимному беспроводному соединению 2,4 ГГц и Bluetooth Delta S Wireless обеспечивает невероятные впечатления от прослушивания на множестве устройств.

В ней используется флагманский ЦАП ESS 9281 с технологией QUAD DAC и микрофон с интеллектуальным шумоподавлением. Гарнитура ROG Delta S весит всего 300 граммов и комплектуется амбушюрами ROG Hybrid эргономичной D-образной формы, комфортными во время длительных геймерских сессий. Благодаря разъему USB-C ее можно использовать с различными устройствами: настольными ПК, игровыми консолями Nintendo Switch и Sony PlayStation 5, смартфонами и другими устройствами. ASUS ROG Delta S Wireless оснащены эксклюзивными 50-мм динамиками ASUS Essence. По словам производителя, новинка гарантирует до 25 часов автономной работы.

Стоимость и доступность ASUS ROG Delta S Wireless не раскрыта.