Игровая гарнитура Logitech G335 представлена в цвете Mint

Logitech расширяет линейку игровых гарнитур G335 представив новый вариант расцветки - Mint. Рекомендованная цена гарнитуры 69 долларов.

Logitech G335 весит 240 граммов, что делает ее одной из самых легких среди игровых гарнитур. Модель имеет регулируемое оголовье и мягкие тканевые подушечки, которые прилегают к голове геймера и обеспечивают комфорт при длительных игровых сессиях. Проводная игровая гарнитура Logitech G335 отличается простой функцией Plug and Play и позволяет использовать ее практически с любой игровой платформой через аудиоразъем 3,5 мм. Регулятор громкости расположен на чашке уха. Наушники сертифицированы Discord для качественного звука и связи.