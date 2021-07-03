Игровая гарнитура Logitech G335 представлена в цвете Mint

Logitech расширяет линейку игровых гарнитур G335 представив новый вариант расцветки - Mint. Рекомендованная цена гарнитуры 69 долларов.

Logitech G335 весит 240 граммов, что делает ее одной из самых легких среди игровых гарнитур. Модель имеет регулируемое оголовье и мягкие тканевые подушечки, которые прилегают к голове геймера и обеспечивают комфорт при длительных игровых сессиях. Проводная игровая гарнитура Logitech G335 отличается простой функцией Plug and Play и позволяет использовать ее практически с любой игровой платформой через аудиоразъем 3,5 мм. Регулятор громкости расположен на чашке уха. Наушники сертифицированы Discord для качественного звука и связи.
Комментарии и отзывы Logitech G335
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