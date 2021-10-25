Игровая гарнитура Razer Kraken V3 Pro

Razer расширила свой ассортимент гарнитур Kraken V3, включив в него новую Razer Kraken V3 Pro, добавив к уже доступным Kraken V3 X, Kraken V3 и Kraken V3 Hypersense, которые теперь доступны для покупки.

Гарнитуры Razer Kraken V3 Pro и Razer Kraken V3 HyperSense оснащены тактильными драйверами в каждом наушнике, способными преобразовывать звуки в вибрацию, что позволяет вам физически ощущать эффекты игровых звуков в реальном времени, добавляя дополнительное погружение в игровой процесс.

Тактильные эффекты перетекают между левой и правой чашками наушников в зависимости от положения в игре для большей пространственной осведомленности и погружения. Интеллектуальная обработка звука, не требующая интеграции или дополнительных загрузок для работы. Совместимость с играми, музыкой и фильмами. Легко регулируйте силу тактильных ощущений с помощью кнопки на гарнитуре, которая может переключаться между выключенным, низким, средним и высоким.