Игровая гарнитура SVEN AP-U995MV – важный элемент вооружени

Новая игровая гарнитура SVEN AP-U995MV с поддержкой режима объемного звучания 7.1 создана для тех, кто привык побеждать.Благодаря объемному звучанию 7.1 вы не пропустите ни единого шороха противника. А система пассивного шумоподавления позволит не отвлекаться от любимой игры. При этом гарнитура SVEN AP-U995MV сидит удобно и комфортно, поэтому вы не устаете во время затяжных киберсражений.

Кроме того, у модели имеется яркая красная подсветка на микрофоне и чашках. В сочетании с металлическими элементами это придает SVEN AP-U995MV просто космический вид!На кабеле в тканевой оплетке находится удобный пульт управления, которым можно регулировать громкость, включать и выключать подсветку и микрофон.

С помощью программного обеспечения, которое поставляется в комплекте SVEN AP-U995MV, можно настроить различные звуковые эффекты и даже изменить свой собственный голос для собеседника.SVEN AP-U995MV станет важным элементом вооружения киберспортсмена любого уровня. Модель уже доступна в продаже.