Игровая гарнитура для аудиофилов Audeze LCD-GX за $ 899

Компания Audeze обращается к более широкому рынку с выпуском своих игровых наушников аудио-аудиофильного качества - LCD-GX. Наушники совместимы с ПК, PS4, Xbox One, Mac, Nintendo Switch и мобильными устройствами через разъем 3,5 мм.

Оснащенные 103-мм драйверами, магнитными массивами Fluxor Neodymium N50 и ультратонкой диафрагмой Uniforce, игровые наушники поставляются с двумя сменными кабелями, кабелем микрофона штанги и стандартным кабелем серии LCD, когда вам не нужен микрофон.

Продвинутые драйверы LCD Planar Magnetic вдвое больше, чем в других игровых наушниках, обеспечивая более качественные басы, превосходную звуковую сцену и выдающееся разрешение, подходящие не только для игр, но и для мониторинга, микширования и редактирования звука. Разработанный для серьезного геймера, LCD-GX является строго аналоговым - без цифровой обработки - только для настоящих пуристов, которые хотят наилучшего звучания.

LCD-GX предназначены для геймеров, которые больше заинтересованы в том, чтобы погрузиться в звуковую среду своих любимых игр, а не точно определить точное местоположение приближающихся шагов. Новинка обойдется в 899 долларов, Audeze начнет поставки LCD-GX в июле.