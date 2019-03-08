Игровые наушники HP OMEN Mindframe с активной технологией охлаждения

Почувствуйте настоящий звук и комфорт в HP OMEN Mindframe. Благодаря активной технологии охлаждения в ушных чашках, этот аксессуар делает игровые сессии более комфортными.

Используя FrostCap, гарнитура OMEN Mindframe обеспечивает термоэлектрическое устройство внутри обеих ушных чашек. Аналогично, FrostCap эффективно охлаждает решетки динамиков и отводит тепло от ваших ушей.

Охлаждающая игровая гарнитура с 7.1 виртуальным объемным звуком предлагает захватывающий звуковой пейзаж. Благодаря трехмерному пространственному восприятию и точному позиционному звуку становится проще точно определять шаги противника или подавленные выстрелы в режиме реального времени. Кроме того, внешние амбушюры имеют настраиваемое освещение RGB и эффекты, которыми вы можете управлять через приложение OMEN Command Center. Стоимость наушников составляет 150 долларов.