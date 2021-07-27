Игровые наушники HyperX Cloud Stinger Pink уже в России

HyperX выпустила игровые наушники Cloud Stinger Pink в розовом цвете. Новые наушники сочетают в себе фирменные технологии HyperX и качество исполнения.

Гарнитура HyperX Cloud Stinger Pink оснащена мягкими амбушюрами с эффектом памяти, которые могут поворачиваться на 90 градусов. Наушники используют направленные драйверы диаметром 50 мм, они обеспечивают позиционирование и воспроизведение высококачественного звука с высочайшей точностью. Микрофон поддерживает функцию шумоподавления и сертифицирован для интеграции и использования в чатах TeamSpeak и Discord.

Новинка поставляется с кабелем длиной 1,3 м. Вес наушников всего 275 граммов.

HyperX Cloud Stinger Pink уже доступны в сети магазинов ДНС.

Комментарии и отзывы HyperX Cloud Stinger Pink
Игровая гарнитура ROCCAT Syn Pro Air с 3...
ROCCAT объявила о старте продаж игровой гарнитуры Syn Pro Air. Отличительно особенностью гарнитуры являет...
Sony официально представила дорогущие на...
Сегодня Sony официально представила наушники Sony WF-1000XM4, рассказав более детально о характеристиках ...
Honor представила новые беспроводные нау...
Наряду с серией смартфонов Honor 50 китайский производитель также анонсировал новую пару наушников TWS-фо...
Наушники OnePlus Buds Pro оценены в $150...
Компания OnePlus пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью OnePlus Buds Pro, которые оценены в...
Игровые наушники HyperX Cloud Stinger Pi...
HyperX выпустила игровые наушники Cloud Stinger Pink в розовом цвете. Новые наушники сочетают в себе фирм...
10 лучших блютуз-гарнитур для телефона -...
Еще несколько лет назад моно-гарнитуры были очень популярны у отдельных категорий пользователей. Позже...
ASUS выпустила игровую гарнитуру ROG Cet...
Наушники ASUS ROG Cetra II Core In-Ear разработаны специально для игровых ноутбуков ASUS ROG и игрового с...
Обзор Sudio Tolv. Миниатюрные TWS-наушни...
Российские пользователи уже привыкли к типичным китайским TWS-затычкам: с простым дизайном «под копирку»,...
Обзор HYUNDAI H-EP300. Недорогие TWS-наушники с Bluetooth 5.0Обзор HYUNDAI H-EP300. Недорогие TWS-наушники с Bluetooth 5.0
Обзор Bowers & Wilkins PX7. Солидные наушники с шумоподавлением на все случаи жизниОбзор Bowers & Wilkins PX7. Солидные наушники с шумоподавлением на все случаи жизни
Обзор A4Tech Bloody G530S. Игровые наушники с шумоподавлением микрофонаОбзор A4Tech Bloody G530S. Игровые наушники с шумоподавлением микрофона
Лучшие наушники для игр. JBL C100SIЛучшие наушники для игр. JBL C100SI
Обзор Harper HB-518. Беспроводные TWS-наушники с сенсоромОбзор Harper HB-518. Беспроводные TWS-наушники с сенсором
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor