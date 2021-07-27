Игровые наушники HyperX Cloud Stinger Pink уже в России

HyperX выпустила игровые наушники Cloud Stinger Pink в розовом цвете. Новые наушники сочетают в себе фирменные технологии HyperX и качество исполнения.

Гарнитура HyperX Cloud Stinger Pink оснащена мягкими амбушюрами с эффектом памяти, которые могут поворачиваться на 90 градусов. Наушники используют направленные драйверы диаметром 50 мм, они обеспечивают позиционирование и воспроизведение высококачественного звука с высочайшей точностью. Микрофон поддерживает функцию шумоподавления и сертифицирован для интеграции и использования в чатах TeamSpeak и Discord.

Новинка поставляется с кабелем длиной 1,3 м. Вес наушников всего 275 граммов.

HyperX Cloud Stinger Pink уже доступны в сети магазинов ДНС.