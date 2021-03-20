Игровые наушники Logitech G333 продаются за 50 долларов

Logitech выпустила игровые наушники-вкладыши Logitech G333. Модель представлена в трех цветах: черный, фиолетовый и серебряный.

Наушники оснащены силиконовыми вкладышами для комфортного пользования и алюминиевым корпусом. Двойные динамические драйверы обеспечивают богатый детальный звук. Встроенный микрофон позволяет управлять музыкой, регулировать громкость и принимать звонки.

В комплект поставки входит сумка для переноски, три силиконовых насадки разного размера и адаптер USB-C, что позволяет использовать их на всех игровых платформах будь то ПК, Xbox, PlayStation или Nintendo.

Logitech G333 уже доступны в интернет-магазине Logitech и розничных продавцов.