Игровые наушники Logitech G333 продаются за 50 долларов

Наушники оснащены силиконовыми вкладышами для комфортного пользования и алюминиевым корпусом. Двойные динамические драйверы обеспечивают богатый детальный звук. Встроенный микрофон позволяет управлять музыкой, регулировать громкость и принимать звонки.
В комплект поставки входит сумка для переноски, три силиконовых насадки разного размера и адаптер USB-C, что позволяет использовать их на всех игровых платформах будь то ПК, Xbox, PlayStation или Nintendo.
Logitech G333 уже доступны в интернет-магазине Logitech и розничных продавцов.