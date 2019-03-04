Игровые наушники Tactical Master

Погрузитесь в игру с удобной иммерсивной игровой гарнитурой Tactical Master. Эти наушники предлагают исключительное качество звука и комфорт.

В комплекте с 53-мм неодимовыми динамиками и виртуальной системой объемного звучания 7.1, Tactical Master предлагает более широкую звуковую сцену, чтобы помочь вам оставаться всегда начеку. Предлагая высокое отношение сигнал/шум, шумоподавляющий микрофон обеспечивает чистый звук. Кроме того, они оснащены регулируемым телескопическим 19-мм микрофоном с возможностью поворота на 360 градусов. Автоматическое устранение эха и контроль усиления также позволяют вам сосредоточиться на том, что имеет значение. Благодаря пилотному дизайну геймеры могут носить игровую гарнитуру долгое количество времени. Стоимость наушников составляет 60 долларов.