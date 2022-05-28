Игровые смартфоны Xiaomi Black Shark 5/5 RS и 5 Pro выйдут за пределами Китая

Игровые смартфоны Xiaomi Black Shark 5/5 RS и Black Shark 5 Pro были представлены в конце марта, но только сейчас готовятся к выходу на международный рынок.

Все это время новинки были доступны только в Китае. Теперь новинки появятся и за пределами домашнего рынка. Сначала в Малайзии, а потом и в других странах. Данных по Европе пока нет. Напомним, смартфоны различаются в первую очередь платформами. Модель 5 Pro основана на Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, BS5 оснащена чипсетом Snapdragon 870, а BS5 RS основана на Snapdragon 888 или 888+. При этом все модели предлагают 144 Гц экраны и 120-ваттную зарядку. В Китае версия BS5 продается по цене 2 950 юаней (440 долларов), BS5 RS стоит 3 480 юаней (520 долларов), а BS5 Pro оценен в 4 420 юаней (660 долларов).