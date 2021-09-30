Игровой 4K монитор ViewSonic VX2882-4KP выпущен в Японии

ViewSonic выпустила новый игровой монитор VX2882-4KP с разрешением 4K при 150 Гц. Монитор оснащен новейшим интерфейсом HDMI 2.1 для обеспечения непревзойденного игрового процесса в 120 Гц на консолях PS5 и Xbox Serie X/S.

Монитор ViewSonic VX2882-4KP предлагает 28-дюймовую IPS-панель с временем отклика 1 мс. 8-битная панель (6 бит + FRC) монитора предлагает коэффициент контрастности 1000: 1 и 300 нит при стандартной яркости. Эти характеристики позволяют ему покрывать 90% гаммы DCI-P3, 87% спектра NTSC и 122% цветового пространства sRGB. Новинка поддерживает технологию AMD FreeSync Premium для плавного игрового процесса. Пользователю будут доступны игровые режимы для более качественного изображения.

В мониторе есть функции для защиты глаз пользователя, такие как технология предотвращения мерцания и фильтр синего цвета. Порты ввода/вывода включают порт HDMI 2.1 и два разъема DisplayPort, а также 3,5 м аудиоразъем, два порта USB 3.2, порт USB Type-C поддержка VESA 75 на 75 мм. Монитор оснащен двумя динамиками. Эргономичная подставка позволяет регулировать высоту, угол наклона и повороты в стороны.

На данный момент ViewSonic VX2882-4KP доступен только в Японии по цене 830 долларов.