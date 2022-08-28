Игровой OLED-монитор BenQ Mobiuz EX480UZ оценен в €2000

Компания BenQ пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Mobiuz EX480UZ, которая получила 48-дюймовую OLED-панель с разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K). Новинка также характеризуется яркостью 450 кд/м2, контрастностью 135 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, 98% охватом цветовой палитры DCI-P3, 1 млрд воспроизводимых оттенков, показателем Delta E<2, временем отклика GtG 0,1 мс, кадровой частотой 120 Гц, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium для более плавного геймплея, инструментом Black eQualizer для лучшего отображения тёмных участков, аудиосистемой Trevolo формата 2.1 с двумя 5-Вт динамиками и 10-Вт сабвуфером, двумя разъемами HDMI 2.1 и одним DisplayPort 1.4, концентратором USB 3.2, портом USB Type-C с функцией подачи до 90 Вт энергии и подставкой с регулировкой угла наклона от -2 до 15 градусов. Цена монитора составляет 2000 евро.