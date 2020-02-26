Игровой флагман Black Shark 3 официально получит аккумулятор на 4720 мАч

Компания Xiaomi в социальной сети Weibo опубликовала постер игрового флагмана Black Shark 3, который должны представить уже 3 марта. Благодаря новому изображению, стало известно, что смартфон получит батарею на 4720 мАч, а также получит поддержку быстрой 65-Вт зарядки. Как утверждает производитель, чтобы смартфон полностью зарядился, нужно всего лишь 15 минут. По предварительным данным, смартфон получит дисплей разрешением 2K с частотой обновления 120 Гц, однокристальную систему Snapdragon 865, оперативную память LPDDR5 и флэш-память UFS 3.0, а также модуль бесконтактных платежей NFC.