Игровой изогнутый монитор от Xiaomi с частотой обновления 144 Гц

Экосистема Xiaomi очень разнообразна и теперь электронный гигант выпустил изогнутый монитор Mi Curved Gaming Monitor 34 с частотой обновления 144 Гц.

Игровой монитор имеет соотношение сторон 21: 9 и разрешение 1440p +. Панель обещает высокое качество изображения с охватом 121 sRGB. Кривизна дисплея составляет 1500R, что является наибольшей кривизной, которую можно получить в настоящее время. Монитор охватывает 121% цветового пространства sRGB и поддерживает технологию синхронизации частоты AMD Freesync.

Он также поставляется с магнитным креплением, позволяющим регулировать высоту, угол и поворот монитора. Из портов есть два HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, выход на наушники 3,5 мм. Mi Curved Gaming Monitor 34 будет доступен на мировых рынках за 400 евро.