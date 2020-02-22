Игровой монитор AGON AG273QZ с частотой обновления 240 Гц

На пресс-конференции AOC представили игровой монитор AGON AG273QZ . Монитор имеет размер 27 дюймов и оснащен панелью TN Film с разрешением 2560 x 1440 (Quad HD) и частотой обновления 240 Гц. Пока на рынке доступно всего несколько экранов с разрешением 1440p и частотой 240 Гц. Он также сертифицирован по схеме AMD FreeSync Premium Pro.

Специально для панели TN Film предлагается MPRT 0,5 мс, который включает опцию подсветки с уменьшением размытия. Имеет более широкую цветовую гамму, предлагая 126,4% sRGB и 93,7% покрытие Adobe RGB. Также есть контрастность 1000: 1, яркость 400 кд / м2, углы обзора 170/160 и глубина цвета 16,7м.

Light FX от AOC - это настраиваемое светодиодное кольцо RGB на задней панели для геймеров. AG273QZ также поставляется с эргономичной подставкой, которая позволяет регулировать высоту, наклон и поворот. Кроме того, технология Flicker-Free и режим Low Blue Light сводят к минимуму нагрузку на глаза во время длительных игровых марафонов.

Дополнительные функции включают AOC Game Color, AOC Shadow Control, шесть игровых режимов (три из которых настраиваются пользователем), новый обновленный интерфейс OSD и новое программное обеспечение OSD (G-Menu). Предусмотрены 2 порта DisplayPort 1.4, 2 порта HDMI 2.0 и 4 порта USB, а также микрофонный вход и выход на наушники. Есть также 2x 5 Вт динамики, встроенные в экран.

Цена:

AGON AG273QZ AOC доступен по цене MSRP 769 евро.