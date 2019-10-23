Сегодня был анонсирован игровой монитор AOC AGON AG273QX.

Диагональ монитора 27 дюймов, VA матрица с цветовым охватом sRGB 122% и максимальной частотой обновления 165 Гц. Модель поддерживает технологию FreeSync. Разрешение экрана составляет 2560 x 1440. Время отклика равна 1 мс. Статическая контрастность 3000: 1, ярость составляет 400 кд/м².

Набор видеовходов представлен двумя HDMI 2.0, парой DisplayPort 1.2, а также единичными Mini DisplayPort 1.2 и D-Sub. Также монитор оборудован концентратором USB 3.0 на четыре порта, две подставки для наушников, 5-ваттные стереодинамики и 3,5-мм аудиоразъём.

AOC AGON AG273QX должен поступить в продажу в ноябре.