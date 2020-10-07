Игровой монитор ASUS ROG Strix XG32VC негласно представлен

Тайваньский технологический гигант ASUS негласно представил игровой монитор ROG Strix XG32VC на своем официальном сайте.

Монитор оснащен 32-дюймовой панелью с разрешением WQHD. Панель поддерживает частоту обновления до 170 Гц, время отклика MPRT 1 мс, яркость 400 кд / м2 и коэффициент контрастности 3000: 1. Он прошел сертификацию S DisplayHDR 400. Панель также покрывает 125% цветовой гаммы sRGB и 90% цветовой гаммы DCI-P3. Монитор также сертифицирован по DisplayHDR 400, что означает, что вы получаете реальную производительность HDR.

В других аспектах монитор поддерживает технологию синхронного обновления AMD FreeSync Premium Pro.

Монитор поставляется с интерфейсом HDMI 2.0, интерфейсом DisplayPort1.2, USB-C и аудиопортом 3,5 мм.

ASUS ROG Strix XG32VC будет продаваться за 569 евро.
Комментарии и отзывы ASUS ROG Strix XG32VC
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