Игровой монитор ASUS ROG Strix XG43UQ оценен в $1880

Компания ASUS пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью ROG Strix XG43UQ, которая получила 43-дюймовую панель с разрешением 3840:2160 пикселей. Новинка также характеризуется поддержкой DisplayHDR 1000, AMD Radeon FreeSync 2 HDR, системой сжатия видеопотока DSC, временем отклика 1 мс (MPRT), контрастностью 4000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, 90% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 125% sRGB, технологиями ELMB-Sync и Adaptive-sync, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и двумя HDMI 2.0, разъемом DisplayPort 1.4, двумя портами USB 3.0, 3,5-мм разъемом, аудиосистемой с двумя динамиками мощностью по 10 Вт, 20 Вт и многоцветной подсветкой ASUS Aura Sync RGB. Цена монитора составляет 1880 долларов.