Игровой монитор Acer Nitro EI292CURP оценен в 25 тысяч рублей

Компания Acer пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Nitro EI292CURP, которая получила 29-дюймовую вогнутую VA-панель с разрешением 2560:1080 пикселей. Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1200R, соотношением сторон 21:9, временем отклика 1 мс, кадровой частотой до 100 Гц, 85% охватом цветовой палитры NTSC, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, яркостью 250 кд/м2, поддержкой HDR 10, поддержкой технологии AMD FreeSync для более плавного геймплея, ComfyView для устранения бликов, а также Blue Light Shield и Flickerless для заботы о глазах пользователя. Цена монитора составляет 25 тысяч рублей.