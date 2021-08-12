Игровой монитор Acer Nitro KG282K оценен в 30 тысяч рублей

Компания Acer дала старт российским продажам монитора Nitro KG282K, который получил 28-дюймовую панель с разрешением 3840:2160 пикселей. Новинка также характеризуется яркостью до 300 нит, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, 90% охватом цветовой палитры DCI-P3, кадровой частотой 60 Гц, временем отклика 4 мс, поддержкой AMD FreeSync для более плавного геймплея, регулируемой подставкой, двумя интерфейсами HDMI и одним DisplayPort, динамиками мощностью 2 Вт, технологиями Acer Flicker-less, Acer BlueLightShield и Low dimming для заботы о глазах пользователя, а также антибликовым покрытием Acer ComfyView.

Комментарии и отзывы Acer Nitro KG282K
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