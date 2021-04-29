Игровой монитор Acer Nitro XV252Q F

Технический гигант Acer выпустил новый игровой монитор Nitro XV252Q F.

Основной изюминкой игрового монитора Acer Nitro XV252Q F является наличие частоты обновления экрана 360 Гц, которая позволяет разогнать его до 390 Гц. Это подходит для пользователей киберспорта, у которых не будет серьезных задержек во время игры.

Монитор Acer Nitro XV оснащен 24,5-дюймовой IPS-панелью с разрешением 1920 x 1080 пикселей. Монитор также имеет время отклика G2G 1 мс (минимум 0,5 мс) и коэффициент контрастности 1000: 1. Монитор также имеет яркость 400 кд /м2, углы обзора 178/178, глубину цвета 8 бит и стандартную цветовую гамму sRGB 99%. Монитор поставляется с поддержкой адаптивной синхронизации, которая обеспечивает поддержку VRR как от NVIDIA, так и от AMD.

Acer Nitro XV2 регулируется в различных направлениях, таких как наклон, высота, поворот, а также ее можно поворачивать на 360 градусов. Ожидаемая розничная цена составит около 530 евро.