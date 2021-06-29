Игровой монитор Acer Nitro XV252QF оценен в 50 тысяч рублей

Компания Acer дала старт российским продажам игрового монитора Nitro XV252QF, который получил 24,5-дюймовую Fast IPS-панель с разрешением Full HD. Новинка также характеризуется кадровой частотой 360 Гц в обычном режиме и до 390 Гц при разгоне, временем отклика 0,5 мс, поддержкой AMD FreeSync Premium для более плавного геймплея, сертификацией VESA DisplayHDR 400, 99% охватом цветовой палитры sRGB, яркостью 400 кд/м2, регулируемой подставкой с возможностью перевода в портретный режим, акустической системой, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.4, 3,5-мм разъемом, а также технологиями Acer BlueLightShield и Flickerless для заботы о глазах пользователей. Цена монитора составляет 50 тысяч рублей.