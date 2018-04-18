Игровой монитор Acer Predator Z271U получил изогнутый (1800R) дисплей

Компания Acer представила изогнутый игровой монитор с частотой обновления 165 Гц. Аппарат получил 27-дюймовый экран с разрешением 2560 * 1440 пикселей. Яркость устройства обеспечивает 400 кд/м2, а контрастность 1000:1. Игровой монитор обладает временем отклика в 1 мс. Углы обзора по горизонтали и вертикали составляют соответственно 170 и 160 градусов. В устройстве реализованы технологии, устраняющие мерцание и снижающие интенсивность синего цвета подсветки, что в свою очередь уменьшает нагрузку на зрительный аппарат. Также монитор оборудован интерфейсами HDMI и DisplayPort 1.2a. О стоимости новинки пока не сообщается.