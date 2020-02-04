Игровой монитор Aorus F127Q оценен в 550 долларов

Компания GIGABYTE пополнила ассортимент мониторов Aorus моделью F127Q, ориентированной на работу в составе игровой системы. Новинка характеризуется 27-дюймовой IPS-матрицей, разрешением 2560:1440 пикселей, временем отклика 1 мс, частотой обновления 165 Гц, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, поддержкой технологии AMD Radeon FreeSync для более плавного игрового процесса, функциями Picture-in-picture (PIP) и Picture-by-picture (PBP), гибко регулируемой подставкой, технологией Black Equalizer за лучшую видимость темных участков, а также средствами GameAssist для геймеров. Цена монитора Aorus F127Q составляет 550 долларов.