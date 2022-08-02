Игровой монитор BenQ EX240N предлагает частоту обновления 165 Гц

Компания BenQ представила игровой монитор с панелью MOBIUZ VA - BenQ EX240N. Монитор с 23,8-дюймовым дисплеем предлагает разрешение 1080p, частоту обновления 165 Гц, время отклика MPRT 1 мс, яркость до 250 нит и охват цветового пространства NTSC 72%. Новинка поддерживает технологию AMD FreeSync Premium для плавного игрового процесса. Модель имеет такие режимы как FPS и Motion Blur Reduction. BenQ EX240N оснащается двумя динамиками, разъемом HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2. Эргономичная подставка предлагает регулировку поворота дисплея. На монитор предоставляется три года ограниченной гарантии.

Ориентировочная стоимость монитора составляет около 200 долларов.