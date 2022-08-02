Игровой монитор BenQ EX240N предлагает частоту обновления 165 Гц

Компания BenQ представила игровой монитор с панелью MOBIUZ VA - BenQ EX240N. Монитор с 23,8-дюймовым дисплеем предлагает разрешение 1080p, частоту обновления 165 Гц, время отклика MPRT 1 мс, яркость до 250 нит и охват цветового пространства NTSC 72%. Новинка поддерживает технологию AMD FreeSync Premium для плавного игрового процесса. Модель имеет такие режимы как FPS и Motion Blur Reduction. BenQ EX240N оснащается двумя динамиками, разъемом HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2. Эргономичная подставка предлагает регулировку поворота дисплея. На монитор предоставляется три года ограниченной гарантии.

Ориентировочная стоимость монитора составляет около 200 долларов.
Обзор DIGMA DM-MONG2410. Игровой 24-дюймовый IPS-монитор с 1…
Геймеры, особенно отдающие предпочтение сетевым шутерам, чаще всего делают выбор в пользу мониторов с диа…
Монитор MSI MD272P получил порт USB Type-C…
Компания MSI пополнила ассортимент мониторов моделью Modern MD272P, который получил 27-дюймовую IPS-панел…
Philips выпускает портативный монитор 16B1P3302 для рабочих …
Philips объявила о выпуске портативного монитора 16B1P3302. …
Умный дисплей Xiaomi Smart Display 10 поступил в продажу в К…
Умный дисплей Xiaomi Smart Display 10 поступил в продажу в Китае по цене 972 юаней (147 долларов). Устрой…
Cooler Master выпускает новую линейку изогнутых мониторов се…
Компания Cooler Master объявила о выпуске новой линейки изогнутых мониторов серии GM. Монитор GM27-CFX с …
Представлен изогнутый 34-дюймовый монитор Philips 34E1C5600H…
Компания Philips пополнила ассортимент изогнутых мониторов моделью 34E1C5600HE, которая получила 34-дюймо…
Redmagic выпускает игровой монитор с частотой 160 Гц и разре…
Redmagic, суббренд Nubia, объявил о выпуске нового игрового монитора. …
Представлен моноблок ECS G24-M AiO на Intel Alder Lake…
Компания ECS пополнила ассортимент моноблочных ПК моделью G24-M AiO, в основе которой лежит платформа Int…
Обзор ConceptD CP3271U. Монитор для создателей контентаОбзор ConceptD CP3271U. Монитор для создателей контента
Обзор AOC CU34G2X/BK. Игровой 34-дюймовый мониторОбзор AOC CU34G2X/BK. Игровой 34-дюймовый монитор
Обзор AOC G2790VXA. Недорогой игровой монитор с 144 ГцОбзор AOC G2790VXA. Недорогой игровой монитор с 144 Гц
Обзор AOC 24B2XH. Рабочий 24-дюймовый монитор для дома и офиса Обзор AOC 24B2XH. Рабочий 24-дюймовый монитор для дома и офиса
Обзор Digma DiMagic Kids plus. Детский портативный проекторОбзор Digma DiMagic Kids plus. Детский портативный проектор
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor