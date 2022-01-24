Игровой монитор Dell G2422HS оценен в $370

Компания Dell пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью G2422HS, которая получила 23,8-дюймовую IPS-панель с разрешением 1920:1080 точек. Новинка также характеризуется кадровой частотой 165 Гц, временем отклика 1 мс (GtG), яркостью 350 кд/м2, контрастностью 1000:1, воспроизведением 16,7 млн цветовых оттенков, 99% охватом цветовой палитры sRGB, поддержкой технологий AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-Sync для более плавного геймплея, средствами Dell ComfortView Plus, в которые вошли Flicker-Free и TUV Low Blue Light для заботы о глазах пользователей, двумя разъемами HDMI 2.0, коннектором DisplayPort 1.2, 3,5-мм аудиогнездом и регулируемой подставкой. Цена монитора составляет 370 долларов.