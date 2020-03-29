Игровой монитор LG 27GN750 оценен в 400 долларов

2020-03-29, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - LG 27GN750; [15]
Компания LG Electronics дала старт продажам игрового монитора UltraGear 27GN750, который оценен в 400 долларов. Новинка получила 27-дюймовую IPS-панель с разрешением Full HD, временем отклика 1 мс (GTG в режиме Faster), частотой обновления 240 Гц, поддержкой NVIDIA G-Sync для плавности игрового процесса, поддержкой VESA Adaptive-Sync, максимальной яркостью 400 Кд/м2, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10, 99-% охватом цветового пространства sRGB, коэффициентом контрастности 1000:1, функцией Dynamic Action Sync, двумя интерфейсами HDMI, одним DisplayPort, концентратором USB 3.0 с двумя разъёмами и регулируемой подставкой.


Комментарии и отзывы LG 27GN750
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