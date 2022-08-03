Игровой монитор LG UltraGear 48GQ900 выпущен в Европе

Компания LG объявила о доступности игровых мониторов UltraGear 32GQ850, 32GQ950 и 48GQ900 для европейского рынка. Все они имеют высокую частоту обновления, возможность подключения HDMI 2.1 и идеально подходят для использования с консолями нового поколения. Напомним, что игровые мониторы уже доступны в Северной Америке. Изначально в продажу в январе поступила модель 32GQ950, затем в марте появился UltraGear 48GQ900, а в мае был выпущен монитор 32GQ850.

LG UltraGear 32GQ950 предлагает разрешение 4K с частотой обновления 160 Гц. У него 32-дюймовая панель, такая же, как у 32GQ850. Цена монитора 32GQ850 в США составляет 800,99 долларов, 1299 долларов стоит модель 32GQ950, а топовый 48GQ900 обойдется в 1499,99 долларов соответственно. Такие же цены ожидаются в Европе.