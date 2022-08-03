Игровой монитор LG UltraGear 48GQ900 выпущен в Европе

Компания LG объявила о доступности игровых мониторов UltraGear 32GQ850, 32GQ950 и 48GQ900 для европейского рынка. Все они имеют высокую частоту обновления, возможность подключения HDMI 2.1 и идеально подходят для использования с консолями нового поколения. Напомним, что игровые мониторы уже доступны в Северной Америке. Изначально в продажу в январе поступила модель 32GQ950, затем в марте появился UltraGear 48GQ900, а в мае был выпущен монитор 32GQ850.

LG UltraGear 32GQ950 предлагает разрешение 4K с частотой обновления 160 Гц. У него 32-дюймовая панель, такая же, как у 32GQ850. Цена монитора 32GQ850 в США составляет 800,99 долларов, 1299 долларов стоит модель 32GQ950, а топовый 48GQ900 обойдется в 1499,99 долларов соответственно. Такие же цены ожидаются в Европе.

Представлен WQHD-монитор MSI Modern MD272QP …
Компания MSI пополнила ассортимент мониторов моделью Modern MD272QP, которая получила 27-дюймовую IPS-пан…
Представлен изогнутый 34-дюймовый монитор Philips 34E1C5600H…
Компания Philips пополнила ассортимент изогнутых мониторов моделью 34E1C5600HE, которая получила 34-дюймо…
Монитор AOC Agon Pro AG344UXM оценён в €1650…
Компания AOC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Agon Pro AG344UXM, который появится в про…
Lenovo представила моноблок ThinkCentre neo 50a 24…
Представлен моноблок Lenovo ThinkCentre neo 50a 24 с инновационными функциями искусственного интеллекта. …
Представлен монитор Acer KB272Abmiix…
Компания Acer представила монитор KB272Abmiix, который получил 27-дюймовую VA-панель с разрешением 1920:1…
Представлен QHD-монитор AOC Q32V5CE…
Компания AOC представила монитор Q32V5CE, который получил 31,5-дюймовую VA-панель с разрешением 2560:1440…
Philips представила 27-дюймовый OLED-монитор 27E1N8900…
Philips представила свой первый OLED-монитор для профессионалов. 27-дюймовый монитор 27E1N8900 имеет серт…
Представлен 170-Гц монитор MSI G2722…
Компания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью G2722, которая получила 27-дюймовую IPS-п…
Обзор DIGMA DM-MONG2710. Игровой 27-дюймовый VA-монитор 165 ГцОбзор DIGMA DM-MONG2710. Игровой 27-дюймовый VA-монитор 165 Гц
Обзор DIGMA DM-MONG2410. Игровой 24-дюймовый IPS-монитор с 165 ГцОбзор DIGMA DM-MONG2410. Игровой 24-дюймовый IPS-монитор с 165 Гц
Обзор AOC 24B2XH. Рабочий 24-дюймовый монитор для дома и офиса Обзор AOC 24B2XH. Рабочий 24-дюймовый монитор для дома и офиса
Обзор ASUS TUF GAMING VG28UQL1A. Игровой 28-дюймовый IPS-монитор для некстген и ПКОбзор ASUS TUF GAMING VG28UQL1A. Игровой 28-дюймовый IPS-монитор для некстген и ПК
Обзор AOC G2790VXA. Недорогой игровой монитор с 144 ГцОбзор AOC G2790VXA. Недорогой игровой монитор с 144 Гц
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor