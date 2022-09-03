Игровой монитор MSI G244F оснащен IPS матрицей

Компания MSI расширяет ассортимент игровых мониторов, представив новую модель под названием MSI G244F.

MSI G244F - это 24-дюймовый монитор с IPS-панелью, разрешением Full HD, частотой обновления 170 Гц и временем отклика 1 мс (GTG). Такие показали идеально подходят для соревновательных киберспортивных дисциплин, например: CS: GO, Valorant, Overwatch, Playerunknown's Battlegrounds и другие.

Монитор поддерживает технологию AMD FreeSync Premium для обеспечения плавной картинки. В модели реализована и протестирована на PlayStation 5 функция "консольного режима", благодаря которой можно установить частоту обновления 120 Гц. Новинка имеет максимальную яркость 250 кд/м2, широкие углы обзора 178 градусов, а также два разъема HDMI 2.0b и один DisplayPort 1.2a.

Стоимость и доступность монитора не раскрыта.