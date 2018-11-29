Игровой монитор MSI Oculux NXG251 получил полноцветную подсветку

Сетевые источники поделились подробными характеристиками игрового монитора MSI Oculux NXG251, который был показан еще в июне на выставке Computex 2018. Итак, новинка характеризуется 24,5-дюймовой TN-панелью, разрешением 1920:1080 пикселей, временем отклика 1 мс, максимальной кадровой частотой 240 Гц, поддержкой адаптивной синхронизации Nvidia G-Sync, углом обзора по горизонтали 170°, по вертикали 160°, статической контрастностью 1000: 1, видеовходами DisplayPort 1.2 и HDMI 1.4, трехпортовым концентратором USB 3.1, а также асимметричной задней крышкой с полноцветной светодиодной подсветкой. Монитор должен появиться в продаже в ближайшее время, но цена пока еще не сообщается.