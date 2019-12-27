Игровой монитор MSI Optix MAG272QR имеет кадровую частоту 165 Гц

Компания MSI представила монитор Optix MAG272QR, который предназначен для геймеров. Новинка характеризуется тонкими рамками, 27-дюймовой VA-панелью с разрешением 2560:1440 пикселей, поддержкой кадровой частоты в 165 Гц благодаря технологии FreeSync, временем отклика 1 мс, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR, фирменной настраиваемой подсветкой, универсальной подставкой, одним интерфейсом DisplayPort 1.2a, двумя HDMI 2.0b, двумя USB-C с поддержкой DisplayPort, двумя портами USB 2.0 и разъёмом для наушников. Цена монитора составляет 350 долларов.