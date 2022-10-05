Игровой монитор NZXT Canvas 27F оценен в $270

Компания NZXT пополнила ассортимент геймерских мониторов моделями Canvas 25F и 27F, которые получили 24,5- и 27-дюймовые IPS-панели с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD). Новинки также характеризуются кадровой частотой 240 Гц, временем отклика 1 мс, поддержкой технологии AMD Free Sync Premium Pro, сертификацией VESA DisplayHDR 400, 89% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 99% охватом sRGB, контрастностью 1000:1, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.2, двумя разъемами USB-A, одним USB-B и одним USB-C, а также 3,5-мм аудиогнездом. Мониторы уже доступны для покупки по цене в 230 и 270 долларов соответственно.