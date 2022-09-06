Игровой монитор Thunderobot C27H144 оценен в 20 тысяч рублей

Бренд Thunderobot выпустил в России геймерский монитор C27H144, который получил 27-дюймовую изогнутую VA-панель с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 144 Гц, радиусом изгиба 1800R, яркостью 300 кд/м2, временем отклика 4 мс, углами обзора до 178°, 99% охватом цветовой палитры sRGB, поддержкой технологии Low Motion Blur для лучшей плавности изображения в динамичных сценах, поддержкой технологии Thunder Hidden для улучшенного отображения теней и освещённых зон, технологии Low Blue Light для заботы о глазах пользователя, интерфейсами HDMI, DisplayPort и DVI-D. Цена монитора составила 20 тысяч рублей.