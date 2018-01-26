Представлен изогнутый игровой монитор ViewSonic XG3240C

Компания ViewSonic представила монитор XG3240C, ориентированный на использовании в игровых системах. Новинку оснастили 32-дюймовой изогнутой панелью SuperClear VA, которая характеризуется разрешением 2560:1440 пикселей (формат WQHD), 99-процентным охватом цветового пространства sRGB и 82-процентным охватом цветового пространства NTSC. Время отклика равно 3,84 мс, частота обновления – 144 Гц, яркость – 300 кд/м2, контрастность – 3000:1 (динамическая контрастность достигает 120 000 000:1), а углы обзора по горизонтали и вертикали – до 178 градусов. Также отметим два разъема HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4, стереофонические динамики мощностью 6 Вт каждый и 3,5-мм аудиоразъём. Ориентировочная цена ViewSonic XG3240C составляет 660 евро.