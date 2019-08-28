Игровой монитор Xiaomi окажется очень дешевым

Китайские источники поделились подробностями об игровом мониторе от компании Xiaomi, который еще не был представлен официально. Сообщается, что речь идет о 34-дюймовом изогнутом дисплее с разрешением QHD+ и кадровой частотой 144 Гц. Монитор должен выйти в ноябре и приятно удивить в цене. Дело в том, что сейчас Xiaomi ведет переговоры с Samsung о покупке соответствующих панелей. Корейский гигант готов недорого продать 100 000 панелей за полгода при условии, что Xiaomi купит большое количество дисплеев для своих смартфонов. Итогом столь нехитрой сделки станет невысокая цена конечного продукта.