Игровой смартфон ASUS ROG Phone 6 получит улучшенную систему охлаждения

Компания ASUS выпустит этим летом свой новый игровой смартфон ROG Phone 6. Производитель сообщил новую информацию о новом устройстве. Речь идет об охлаждении смартфона.

Судя по постеру, новинка получит увеличение графитового листа на 85%, а испарительной камеры — на 30%, что позволит улучшить систему охлаждения смартфона. Такие решения используются в игровых ноутбуках и видеокартах, а теперь и на смартфонах. По некоторым данным, новая система охлаждения должна увеличить габариты телефона. В то же время это позволит разместить в смартфон более мощную батарею.

Ожидается, что смартфон ROG Phone 6 будет анонсирован 5 июля. Новинка получит процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1. О других характеристиках устройства пока не сообщается.