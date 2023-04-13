Игровой смартфон ASUS ROG Phone 7 оценен в $1000

Компания ASUS пополнила ассортимент геймерских смартфонов моделями ROG Phone 7 и ROG Phone 7 Ultimate, которые оценены в 1000 и 1400 долларов соответственно. Новинки оснастили топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X-8533, до 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.0, 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2448:1080 пикселей, пиковой яркостью 1500 кд/м2, сенсором с частотой 720 Гц и частотой обновления 165 Гц, батареей на 6000 мАч, поддержкой 60-Вт проводной и 10-Вт обратной зарядок, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX766), 13 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), селфи-камерой разрешением 32 Мп и продвинутой системы охлаждения GameCool7. Модель ROG Phone 7 Ultimate отличается наличием 2-дюймового OLED-экрана на задней панели и комплектным вентилятором AeroActive Cooler 7.

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