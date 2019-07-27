Игровой смартфон Black Shark 2 Pro полностью рассекречен

2019-07-27, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Black Shark 2 Pro; [100]
Сетевые источники раскрыли подробные характеристики смартфона Black Shark 2 Pro, который будет официально представлен 30 июля. Смартфон получит топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ оперативной памяти, 128 , 256 и 512 ГБ памяти UFS 3.0, 6,39-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2340:1080 пикселей, яркостью 430 кд/кв.м., охватом 108,9% цветового пространства DCI-P3 и технологией DC Dimming 2.0, аккумулятор на 4000 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 40 Вт, а также 3,5 мм разъем для наушников.


Комментарии и отзывы Black Shark 2 Pro
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